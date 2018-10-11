В Кобрине водитель и пешеход пытались скрыть ДТП

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине водитель и пешеход пытались скрыть дорожно-транспортное происшествие, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Случай произошел во второй половине дня 9 октября. Об этом в Кобринский РОВД сообщили очевидцы. По предварительной информации, 62-летний местный житель на автомобиле "Пежо" при выезде с ул.Гастелло на ул.Дзержинского сбил на пешеходном переходе 35-летнюю женщину. После этого водитель посадил ее в свою машину и увез с места ДТП.
Кобринчанка получила телесные повреждения. За помощью она обратилась в районную больницу. Однако скрыла от медиков настоящую причину, сказав, что получила бытовую травму.
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