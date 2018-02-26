26 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине задержан подозреваемый в нападении с ножом на супружескую пару, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность нападавшего. Им оказался 19-летний житель Пинска - учащийся одного из учебных заведений Кобрина. Он задержан. У него изъят нож. Сейчас с подозреваемым работают правоохранители. Обстоятельства и мотив преступления устанавливаются", - рассказал он.

Фото УВД Брестского облисполкома

Как сообщалось, 11 февраля около 20.20 в Кобрине неизвестный напал с ножом на супружескую пару - 39-летнего местного жителя и его 31-летнюю жену, гражданку Украины. С проникающими ножевыми ранениями различных частей тела пострадавших доставили в больницу. Спустя менее часа женщина скончалась. Ее супруг в настоящее время находится на лечении.

По данному факту СК возбудил уголовные дела по ч.1 ст.139 (убийство) и ч.1 ст.14 п.1 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух лиц) УК.-0-