В Кобрине женщина погибла под поездом

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. На железнодорожной станции Кобрин поезд смертельно травмировал местную жительницу, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел 11 августа. Кобринчанка 1976 года рождения пыталась перелезть под вагоном стоявшего на станции дизель-поезда Лунинец-Брест. В этот момент состав тронулся. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия. Известно, что она работала начальником цеха одного из предприятий райцентра.

По факту гибели проводится проверка.-0-