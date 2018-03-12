В Кобринском районе 16-летняя бесправница пыталась скрыться от ГАИ

12 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе 16-летняя бесправница пыталась скрыться от сотрудников ГАИ, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Брестской области.

Случай произошел вечером 9 марта. Инспекторы несли дежурство на дороге Н632 Дрогичин - Радостово - Дивин. На встречу им ехал автомобиль "Фольксваген Гольф". Водитель привлек внимание тем, что двигался со скоростью не более 40 км/ч. Ему незамедлительно был подан сигнал об остановке, который автолюбитель проигнорировал. Сотрудники ГАИ начали преследование машины, которая вскоре съехала одним колесом в кювет. Подоспевшие правоохранители никого за рулем не увидели, однако на пассажирском сидении находились пять человек.

В ходе разбирательства установлено, что управляла иномаркой 16-летняя девушка, которая везла нетрезвую компанию. Владельцем автомобиля оказался нетрезвый житель поселка Орехово 1996 года рождения. В момент задержания он был на переднем пассажирском сидении.

В отношении несовершеннолетней девушки составлен протокол по ч.1 ст.18.19 (вождение без прав) и ч.1 ст.18.21 (невыполнение требований об остановке) КоАП. Владелец "Фольксвагена" привлечен к ответственности по ч.1 ст.18.19 (передача управления бесправнику) КоАП.-0-

Фото Госавтоинспекции Брестской области