10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе автомобиль врезался в придорожное дерево, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла утром 10 марта. По предварительной информации, 24-летний водитель, управляя автомобилем "Мерседес Бенц", выполнял обгон и не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, где наехал на придорожное дерево.

Водитель и 22-летний пассажир с различными травмами доставлены в Кобринскую центральную районную больницу. По факту ДТП проводится проверка.-0-