В Кобринском районе бесправник на "Мерседесе" протаранил дорожный знак

26 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе водитель легкового автомобиля протаранил дорожный знак, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 июня в 14.40. По предварительной информации, автомобилем "Мерседес-Бенц 320" управлял 35-летний житель деревни Андроново. Он двигался в сторону поселка Птицефабрика. Водитель выбрал небезопасную скорость движения и на закруглении дороги съехал в кювет, где врезался в железобетонную стойку дорожного знака. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения. Он госпитализирован в реанимационное отделение Брестской областной больницы.

Проводится проверка. Установлено, что в 2008 году водитель лишен права управления по ч.1 ст.18.16 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. У него взята кровь на исследование.-0-