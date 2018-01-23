В Кобринском районе при ДТП пострадали два человека

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе Брестской области при ДТП пострадали два человека. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

У деревни Худлин Кобринского района 22 января в 23.21 на 517-м км автодороги М-10 Кобрин-Гомель-граница РФ произошло ДТП с участием седельного тягача МАN с полуприцепом и легкового автомобиля "Ауди А6".

Работники МЧС из автомобилей при помощи ручного и гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасли двух водителей, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Кобринскую ЦРБ.-0-