В Кобринском районе при ДТП пострадали два человека

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе Брестской области при ДТП пострадали два человека. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
У деревни Худлин Кобринского района 22 января в 23.21 на 517-м км автодороги М-10 Кобрин-Гомель-граница РФ произошло ДТП с участием седельного тягача МАN с полуприцепом и легкового автомобиля "Ауди А6".
Работники МЧС из автомобилей при помощи ручного и гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасли двух водителей, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Кобринскую ЦРБ.-0-
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