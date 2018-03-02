2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе при земляных работах был поврежден газопровод, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МЧС.

По информации Госпромнадзора, инцидент произошел 1 марта в районе деревни Патрики. При прокладке электрического кабеля цепным траншеекопателем, принадлежащим СМУ-1 ОАО "Брестэлектросетьстрой", на глубине 1,2 м был поврежден подземный распределительный стальной газопровод высокого давления (0,55 МПА) диаметром 89 мм.

В Госпромнадзоре отметили, что проект согласован с газоснабжающей организацией, есть разрешение на земляные работы в охранной зоне газопровода. Вместе с тем представители газоснабжающей организации на место проведения работ не вызывались.

Как уточнили в областном управлении МЧС, ремонт проводила аварийная бригада ПУ "Кобрингаз". Специалисты снизили давление в газопроводе и наложили бандаж на поврежденный участок, тем самым устранив утечку газа. Газоснабжение потребителей при этом не прекращалось. Расследование по факту ЧП проводят специалисты технического отдела РУП "Брестоблгаз".-0-