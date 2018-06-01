В Кобринском районе с пятого этажа упал ребенок

1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе следователи устанавливают обстоятельства выпадения из окна пятого этажа жилого дома трехлетнего мальчика, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел 31 мая. В оперативно-дежурную службу Кобринского РОВД примерно в 14.20 из больницы поступило сообщение о госпитализации ребенка с различными травмами. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Установлено, что в этот день пострадавший был в квартире с братом, сестрой, матерью и тетей. Находясь с детьми в одной комнате, мать, однако, за ними не следила. Один из малышей забрался на стоящий у окна стол, оттуда - на подоконник. Там он зацепился за горшок с комнатным цветком и выпал в открытое окно.
В результате ребенок получил серьезные телесные повреждения. Кобринский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.
В Следственном комитете обратили внимание родителей на то, что, если в жилых помещениях находятся дети, расположение мебели не должно позволять им добраться до подоконников, необходимо оборудовать окна запирающими устройствами. Взрослые также должны постоянно контролировать местонахождение своих сыновей и дочерей.-0-
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