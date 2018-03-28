28 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе водолазы нашли тело пропавшего рыбака, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Утром 24 марта 65-летний житель Кобрина ушел на подледную рыбалку на Днепровско-Бугский канал. Домой мужчина не вернулся, и родственники забили тревогу. На следующий день они обратились в милицию, оттуда информация об исчезновении пенсионера поступила спасателям. Поиски пропавшего рыбака велись в течение четырех дней. Сегодня около 11 часов водолазы Кобринской спасательной станции обнаружили его тело в районе гидроузла №7 на глубине 5 м. Мужчину нашли в 50 м от места, где он рыбачил и где был найден его велосипед и удочки. По предварительной версии, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности на водных объектах.

С начала года на водоемах Брестской области утонули 6 человек, столько же были спасены. ОСВОД в очередной раз призывает граждан соблюдать правила безопасности.-0-