В Колодищах мужчина убил родственницу на глазах ребенка

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минского района обвиняется в жестоком убийстве женщины, совершенном в присутствии малолетнего сына, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины. Трагедия произошла 2 декабря 2017 года в частном доме, расположенном в а.г. Колодищи Минского района. Прибывшие на место медработники констатировали смерть 57-летней женщины, которая гостила у своей сестры, хозяйки коттеджа.

На основании анализа результатов следственных действий, показаний свидетелей и заключений экспертиз следствием восстановлена полная картина произошедшего. Выяснилось, что обвиняемый проживал в этом коттедже вместе со своей бывшей супругой и детьми. Впоследствии они приняли решение о раздельном проживании - мужчина согласился переехать в купленную для него квартиру в Минске. Накануне произошедшего бывшая жена собрала и выставила его вещи, а также сменила замки входной двери. Когда мужчина это обнаружил, то разозлился.

Он разбил ногой стекло в нижней части двери, проник в дом, взял кухонный нож и поднялся на второй этаж, где на террасе спрятались сестры с ребенком. В присутствии сына стал угрожать ножом бывшей супруге. За женщину вступилась сестра, и он на глазах мальчика нанес ей ножевое ранение.

Нападение отца с ножом на мать и убийство тети оказали на 11-летнего ребенка сильное психическое воздействие, ему по сей день оказывается медицинская помощь.

Несмотря на то, что мужчина не признал свою вину и давал противоречивые показания, следствием добыты доказательства его противоправных действий.

Действия 47-летнего мужчины квалифицированы следствием по ст.186 (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений, если имелись основания опасаться ее осуществления), п.п.6, 10 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, лица в связи с выполнением общественного долга), п.1 ч.2 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего психическое расстройство (заболевание), в отношении лица, заведомо малолетнего) УК Беларуси. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

Фото УСК по Минской области.