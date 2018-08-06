В Копыльском районе четверо мужчин подозреваются в хищении почти 400 кг рыбы

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо мужчин задержаны в Копыльском районе по подозрению в хищении почти 400 кг прудовой рыбы, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

Сотрудники Несвижской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира заметили автомобиль ночью 31 июля рядом с прудами рыбхоза "Красная Слобода". Машина приехала в деревню Малиново. Инспекторы задержали мужчин во дворе, где они выгрузили мешок с уловом и начали выбирать рыбу из сетей. В машине было обнаружено еще 12 мешков с прудовой рыбой (в основном карпом) и сетями. Вес похищенного составил 379 килограмм, а длина сетей, которыми добыли рыбу, - более километра.

"При осмотре домовладения были найдены еще 14 мешков, набитых сетями. "Промышленные" масштабы свидетельствуют, что нарушители могли заниматься незаконным рыболовством и хищением рыбы систематически. Теперь все они предстанут перед судом", - отметили в Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.

Копыльский РОСК решает вопрос о возбуждении уголовных дел по ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная группой лиц) и ч.3 ст.282-1 (незаконная транспортировка диких животных). Автомобиль помещен на штрафстоянку и может быть конфискован как средство совершения правонарушения.-0-