20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе утонул 10-летний мальчик, обстоятельства его гибели устанавливает районный отдел Следственного комитета, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Трагедия произошла днем 19 июля на водоеме у деревни Дусаевщина Копыльского района. Выбывшая на место следственно-оперативная группа установила, что четверо подростков без присмотра взрослых, не имея спасательных жилетов, купались в водоеме. Утонувший 10-летний мальчик плавать не умел.

Сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям обнаружили тело ребенка с признаками утопления на глубине 1,5 метра на расстоянии 15 метров от берега. "Во время доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, продолжается комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств", - проинформировала официальный представитель УСК.

В Следственном комитете напомнили, что у водоемов дети должны быть под контролем взрослых и купаться в специально оборудованных местах.-0-

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