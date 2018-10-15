В Костюковичах рыбака ударило током

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неосторожный любитель рыбной ловли травмирован электрическим током в Костюковичах, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

Инцидент произошел 14 октября. 43-летний житель Костюковичей вышел на улицу с разложенной удочкой длиной 6 м. "Он приблизил удочку на недопустимое расстояние к проводам воздушной высоковольтной линии напряжением 10 000 вольт. В результате мужчина получил электротравму рук. В настоящее время пострадавший находится в Костюковичской районной больнице", - рассказали в "Белэнерго".

С начала 2018 года это уже десятый случай в Беларуси с травмированием рыбака электрическим током. Предыдущий случай произошел чуть более недели назад в Минской области, пострадавший скончался в больнице. "К сожалению, многие рыбаки не обращают внимания на то, что перемещаются с разложенными удочками и начинают ловить рыбу под линиями электропередачи или вблизи их, а это приводит к непоправимым последствиям - от серьезных травм до гибели", - обратили внимание в объединении.

"Белэнерго" рекомендует быть особо внимательными при перемещении с разложенной удочкой, а также при выборе мест рыбной ловли и призывает к соблюдению всех мер безопасности вблизи ЛЭП. Рыбалка под линиями электропередачи запрещена.-0-