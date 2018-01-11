В краже аккумуляторов на лесопункте "Ивацевичдрев" обвиняются три местных жителя

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Обвинение в краже аккумуляторов на лесопункте ОАО "Ивацевичдрев" предъявлено трем местным жителям, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Преступление было совершено 23 ноября 2017 года. Трое мужчин 1992, 1993 и 1995 годов рождения проникли на склад лесопункта ОАО "Ивацевичдрев", где сняли с большегрузных автомобилей 16 аккумуляторов. Предприятию был нанесен ущерб на сумму Br2,3 тыс.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что криминальное трио причастно к ряду других похожих преступлений. Установлено, что молодые люди имеют прямое отношение к краже аккумуляторов с территории бывшего льнозавода, где сейчас арендуют помещения индивидуальные предприниматели. Они же похитили 400 л дизтоплива, колесо и подкрылки с автопоезда на стоянке вблизи п. Сосновый Бор, а также около 0,5 т меди у местного предпринимателя.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) Уголовного кодекса. Двое из них заключены под стражу, третий участник группы объявлен в розыск. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы и конфискация имущества.-0-