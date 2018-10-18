В Кричеве мужчина стрелял по прохожим с балкона своей квартиры

18 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении 25-летнего жителя Кричева за хулиганство, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
Молодой человек 14 октября с балкона своей квартиры стрелял из пневматической винтовки по прохожим. Он сделал не менее трех выстрелов, попав в местного жителя.
Хулигану грозит до трех лет лишения свободы.-0-
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