В Кричеве мужчина стрелял по прохожим с балкона своей квартиры

18 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении 25-летнего жителя Кричева за хулиганство, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Молодой человек 14 октября с балкона своей квартиры стрелял из пневматической винтовки по прохожим. Он сделал не менее трех выстрелов, попав в местного жителя.

Хулигану грозит до трех лет лишения свободы.-0-