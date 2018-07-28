В Кричеве парень снимался в образе персонажа фильма ужасов

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кричеве парень с бензопилой снимался в образе персонажа фильма ужасов, им заинтересовалась милиция. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В связи с распространением информации о неизвестном парне в маске с бензопилой в Кричеве сообщаем, что по факту размещения в интернете указанного видео и фото проводится проверка. Авторы данных произведений установлены. Размещенная в сети информация о том, что этот парень напугал девушку, пока не подтверждается", - проинформировали в УВД.

Кричевским РОВД проводится проверка по факту размещения в социальной сети Instagram видео и фото с парнем в маске, который в руках держит заведенную бензопилу на фоне различных мест райцентра. Милиционеры установили личности трех 18-летних парней, жителей Кричева. Эти молодые люди зарегистрировали аккаунт в соцсети, назвав его по имени Джона Крамера, известного голливудского киногероя фильмов ужасов.

"Идея сниматься в образе такого персонажа принадлежит одному из друзей. Он же приобрел в интернете соответствующую маску. Именно в ней с заведенной бензопилой товарищи снимали свои ролики и фото поздним вечером в июле возле СШ №8 в микрорайоне Комсомольском и в районе железнодорожного вокзала в Кричеве, а затем разместили их на своем аккаунте. Один играл главную роль, второй снимал все на мобильный телефон и развозил компанию на авто, третий помогал в съемках", - рассказали в УВД.

После того как их "творчеством" заинтересовалась милиция, ребята во всем признались и уверяют, что снимали в безлюдных местах в позднее время. Все делали ради популярности в сети. По результатам проверки их действиям будет дана правовая оценка.

Что же касается распространенной в интернете информации о девушке, которую якобы напугал парень с бензопилой, то в Кричевский РОВД таких обращений не поступало. Вместе с тем сотрудниками милиции предпринимаются исчерпывающие меры по установлению личности данной девушки, обстоятельств и очевидцев произошедшего, а также установлению достоверности самого факта хулиганских действий.-0-