30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кричевском районе браконьер с ножом напал на госинспектора Мстиславской МРИ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
Нападение произошло вблизи города Кричева. Госинспекторы Мстиславской МРИ заметили двоих рыбаков-нелегалов, устанавливавших сети под лед на реке Сож, и попытались их задержать. Один из нарушителей достал нож и сделал несколько выпадов, стараясь попасть инспектору в грудь и живот. В это время второй нарушитель решил скрыться вместе с уликами.
За угрозы в адрес госинспектора Кричевский РОВД возбудил уголовное дело. Также в отношении обоих сетевиков начаты административные процессы.-0-
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