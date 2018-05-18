В крови утонувшего в Гродно мужчины обнаружили 2,6 промилле алкоголя

18 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненским межрайонным отделом и Лидским районным отделом Следственного комитета проводятся проверки по фактам гибели граждан в водоемах, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Днем 9 мая 31-летний житель Гродно после распития спиртного с друзьями решил искупаться в пожарном водоеме по улице Карского. "При попытке переплыть водоем мужчина утонул на глазах друзей, не сумевших оказать ему помощь. Они вытащили друга из воды уже после того, как он перестал подавать признаки жизни", - рассказал Сергей Шершеневич. Похожий случай произошел 13 мая в Лидском районе. Здесь в водоеме у деревне Шейбаки утонул 28-летний лидчанин: он отдыхал на берегу со знакомыми, распивал до купания спиртное. Содержание алкоголя в крови погибшего жителя Гродно составило 2,6 промилле, а жителя Лида - 2 промилле.

"При установлении обстоятельств случившегося следователи пришли к выводу, что причинами гибели являются грубые нарушения гражданами правил поведения на водных объектах. Оба водоема не предназначены для купания, погибшие употребляли спиртные напитки длительное время в общественных местах, никто из присутствовавших рядом граждан не остановил их от необдуманных действий. В Лидском районе никто даже не заметил отсутствия мужчины", - отметил Сергей Шершеневич.

Следователи напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на воде, в том числе купаться лишь в разрешенных для этого места, не заплывать далеко. Также при отдыхе вблизи воды необходимо воздержаться от употребления спиртного.-0-