В Крупском районе участковый перевернулся во время погони за пьяным мотоциклистом

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе машина участкового опрокинулась на крышу во время погони за пьяным мотоциклистом, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Участковый Крупского РОВД Николай Клещенок вечером 8 октября после дежурства ехал на личной машине Peugeot. У деревни Колос милиционер увидел мотоциклиста, который был явно нетрезв. Мужчина знал участкового - тот ранее направлял его в ЛТП, из которого нарушитель недавно вернулся. "Но мотоциклист предпочел проигнорировать требования милиционера об остановке и попытался скрыться. Чтобы пресечь противоправные действия и не допустить происшествий, офицер вызвал наряд ГАИ и начал преследование, - сказал Сергей Чеботарев. - Тот лишь прибавил газу, вилял на дороге и не давал машине приблизиться. В какой-то момент мотолюбитель подрезал Peugeot".
Сотрудник милиции вынужден был съехать в кювет, чтобы избежать столкновения. Машина при этом опрокинулась на крышу.
Мотоциклиста задержали сотрудники ГАИ Крупского РОВД. Освидетельствование показало 2,8 промилле алкоголя в крови нарушителя. Составлены 8 административных протоколов.
Милиционер в ДТП не пострадал.-0-
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