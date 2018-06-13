В Лельчицах заигравшиеся дети сожгли сарай

13 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицах оставленные без присмотра дети сожгли сарай, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В городском поселке Лельчицы 11 июня в считанные минуты сгорела дощатая хозпостройка, пострадала кровля рядом стоящего нежилого дома. Сотрудники Лельчицкого РОВД нашли очевидцев, которые рассказали, что рядом со строением незадолго до пожара видели мальчика и девочку.

Как выяснилось, утром 12-летний мальчик пришел к другу, чтобы позвать на улицу. Приятеля дома не оказалось. Тогда он позвал с собой шестилетнюю сестру приятеля. Недалеко находился бесхозный деревянный дом, внутри которого дети нашли спички. На улице увидели сено, лежащее рядом с сараем. "Старший стал поджигать спички и бросать в стог. Сено моментально вспыхнуло. Найдя в доме старую куртку, парень набросил ее на пламя, чтобы потушить. Поняв, что набедокурили, ребята быстро вернулись по своим квартирам", - отметил Виталий Пристромов.

Сарай быстро загорелся. Соседка, увидевшая пожар, вызвала спасателей. Правоохранительные органы продолжают разбирательство по этому инциденту.

Виталий Пристромов подчеркнул, что важно не оставлять малолетних без присмотра взрослых, а также научить безопасному поведению. Шалость с огнем зачастую может привести к трагическому финалу.-0-