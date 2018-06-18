В Лельчицком районе козленок застрял в проточной трубе

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе спасатели достали застрявшего в проточной трубе козленка, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Инцидент произошел 16 июня в деревне Липляны. Возле приусадебного участка в проточной трубе застрял козленок. Животное находилось в 6 м от края железобетонной 12-метровой трубы диаметром 0,3-0,4 м, частично заполненной песком.

Спасатели очистили трубу от песка и при помощи подручных средств освободили козленка.-0-