В Лельчицком районе козленок застрял в проточной трубе

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Лельчицком районе спасатели достали застрявшего в проточной трубе козленка, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Инцидент произошел 16 июня в деревне Липляны. Возле приусадебного участка в проточной трубе застрял козленок. Животное находилось в 6 м от края железобетонной 12-метровой трубы диаметром 0,3-0,4 м, частично заполненной песком.
Спасатели очистили трубу от песка и при помощи подручных средств освободили козленка.-0-
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