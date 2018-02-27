В Лепеле парень украл огромного плюшевого медведя, пока продавец отошла погреться

27 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Лепеле парень украл на открытом рынке огромного плюшевого медведя, пока продавец ходила греться, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Курьезный случай произошел 23 февраля на городском рынке по ул. Буденного в Лепеле. Сильный мороз вынудил продавщицу торгового объекта оставить рабочее место и уйти погреться в соседнее помещение. Ситуацией не замедлил воспользоваться 19-летний парень. Находчивый молодой человек украл плюшевого медведя, стоявшего на входе. Игрушку, стоимость которой оценивается почти в Br100, парень собирался подарить девушке на 8 Марта.

Злоумышленник был задержан по горячим следам: полутораметровый медведь оказался слишком приметным. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Беларуси.-0-