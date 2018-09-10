В Лепеле подросток получил ожоги из-за упавшей на газовую плиту канистры

10 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лепеле семиклассник получил ожоги, когда пытался разжечь газовую плиту, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел вечером 9 сентября. О возгорании в доме по ул. 1-й Залинейной в Лепеле сообщили очевидцы. Местный житель заметил дым и выбегающего мальчика из соседнего дома, а его супруга сообщила о чрезвычайном происшествии в МЧС.

До прибытия спасателей сосед забежал в дом и подручными средствами потушил возгорание на кухне.

Выяснилось, что подросток самостоятельно пытался разжечь газовую плиту и нечаянно опрокинул стоящую рядом пятилитровую канистру с бензином. В этот момент взрослых в доме не было. С ожогами 2-3 степени нижних конечностей и предплечья правой руки мальчика госпитализировали.-0-