29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лепеле при тушении пожара в квартире обнаружили убитого хозяина, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.

Сообщение о пожаре в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома в Лепеле поступило ночью 27 августа от его жильцов. Прибывшие спасатели обнаружили в квартире тело проживавшего в ней мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия и пришли к заключению, что хозяин квартиры был убит: на теле погибшего выявлены колото-резаные раны, обнаружены и изъяты следы и объекты, которые будут исследованы.

Фото Следственного комитета

Было установлено, что накануне пожара трое мужчин и женщина распивали вместе с хозяином квартиры спиртные напитки. Затем они потребовали от него банковскую платежную карту и деньги, нанесли ему телесные повреждения, от которых тот скончался. Чтобы скрыть следы преступления, подожгли квартиру и скрылись.

Лепельский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по п.12, 15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Беларуси. По подозрению в совершении указанного преступления сотрудники милиции задержали четверых местных жителей.

Ведутся допросы подозреваемых и свидетелей, в том числе жильцов дома, обладающих информацией о произошедшем. Назначено более 20 криминалистических, специальных и медицинских исследований, производство которых поручено Государственному комитету судебных экспертиз. Продолжается сбор доказательственной базы, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего.-0-