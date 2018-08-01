В Лепельском районе грибники нашли в лесу авиабомбы времен войны

1 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лепельском районе грибники нашли в лесу авиабомбы времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Грибники обнаружили 9 авиабомб в лесу возле деревни Прудок. В этом месте во время Великой Отечественной войны находился немецкий аэродром.

Кроме того, в деревне Мяклово Витебского района при земляных работах на участке 70-летний пенсионер нашел 4 артиллерийских снаряда, 13 минометных мин, 12 гранат и 6 артиллерийских взрывателей.

Все эти находки были вывезены саперами в безопасное место и уничтожены.-0-