13 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лепельском районе водолазы ищут утонувшего мужчину, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.
По предварительной информации, уроженец Оршанского района 12 августа утонул в озере Урода Лепельского района. Вечером мужчина подготовил для плавания резиновую лодку. Когда ее начало уносить ветром от берега, хозяин бросился за ней и утонул. Водолазы областной организации ищут тело мужчины.
Кроме того, в Орше работники ОСВОДа спасли 41-летнего мужчину, который купался в черте города на Днепре. Сильное течение подхватило человека и начало уносить. По предварительной информации, он был пьяным.
С начала года в Витебской области утонули 38 человек, из них два несовершеннолетних, спасены 17, в том числе трое детей.-0-
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