В лесах Брестской области в этом году произошло более 40 пожаров

30 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В лесах Брестской области с начала пожароопасного периода произошло 42 пожара, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Николай Кривицкий.

Около 90% возгораний в лесных массивах региона произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности. Ситуация находится под контролем. Практически во всех лесхозах установлено видеонаблюдение, регулярно ведется авианаблюдение", - отметил Николай Кривицкий.

В настоящее время в Брестской области установился третий-четвертый класс пожароопасности. "Ивацевичский, Кобринский, Ляховичский, Малоритский, Пинский, Пружанский, Столинский и Телеханский лесхозы подали в райисполкомы проекты решений о введении запрета на посещение лесов. В случае, если сухая погода сохранится, то до конца недели аналогичные меры будут приняты на всей территории Брестской области. Это решение прорабатывается в облисполкоме", - сказал заместитель гендиректора Брестского ГПЛХО.

Николай Кривицкий обратил внимание, что за нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф от 0,5 до 10 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5). Кроме того, нарушителям придется возместить сумму причиненного природе ущерба.-0-