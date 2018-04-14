В лесу в Петриковском районе неизвестный похитил беседку

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В лесу в Петриковском районе неизвестный похитил деревянную беседку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Беседка из оцилиндрованного бруса была установлена Петриковским лесхозом в лесном массиве в километре от деревни Баянов в 2015 году.

Сообщение о краже поступило в Петриковский РОВД. Похищена беседка была, предположительно, с октября прошлого года по апрель нынешнего. "Грибники, с которыми удалось побеседовать, последний раз пользовались этой зоной отдыха именно в октябре", - рассказали в пресс-службе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Правоохранители просят граждан, обладающих какой-либо информацией о данном объекте либо похитителе, сообщить в Петриковский РОВД по телефонам: +37529 608 50 02, +37533 680 50 02 или 102.-0-