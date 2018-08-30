В Лиде хулиганы бросали бутылки из окна - повреждены два автомобиля

30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде два автомобиля повреждены брошенными с высоты бутылками, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В отношении двух жителей Лиды возбуждены уголовные дела по статье "Хулиганство". Первым отличился мужчина 1978 года рождения. "Из окна 4-го этажа он выбросил две бутылки. К счастью, люди не пострадали, хотя рядом проходит пешеходная дорожка. Бутылки попали в припаркованный без нарушений легковой автомобиль, повредив тому крышу", - рассказали в пресс-службе УВД.

Фигуранткой аналогичного происшествия стала 25-летняя жительница райцентра. Она выбросила бутылку с 8-го этажа и попала точно в стекло припаркованного "Форда".-0-