3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде легковушка сбила школьницу на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 2 апреля на регулируемом пешеходном переходе по улице Советской. По предварительной информации, водитель "Фиат Пунто", молодой человек 1999 года рождения, двигался на красный сигнал светофора.
В это время дорогу переходила 17-летняя школьница. Наезда избежать не удалось. Девушка с травмами госпитализирована. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-
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