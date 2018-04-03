3 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде легковушка сбила школьницу на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 2 апреля на регулируемом пешеходном переходе по улице Советской. По предварительной информации, водитель "Фиат Пунто", молодой человек 1999 года рождения, двигался на красный сигнал светофора.

В это время дорогу переходила 17-летняя школьница. Наезда избежать не удалось. Девушка с травмами госпитализирована. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-