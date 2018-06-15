В Лиде "Опель" сбил 6-летнего велосипедиста

15 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде автомобиль "Опель" сбил 6-летнего велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 14 июня на улице Транспортной. Мальчик, выпускник детского сада, летом находился под присмотром дедушки. В этот день они отправились в гаражный массив. "Ребенок катался на велосипеде. В какой-то момент он возвращался к дедушке и выехал из-за стоявшего автомобиля", - рассказали в ГАИ. Ребенок оказался на пути автомобиля. Водитель избежать наезда не сумел.
Мальчик с переломом ключицы госпитализирован.-0-
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