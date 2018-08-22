В Лиде пьяный хулиган устроил стрельбу из пневматики

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Лиды пьяный мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в конце минувшей недели на улице Советской. Пьяный мужчина 1984 года рождения начал конфликтовать с двумя прохожими. "Он посчитал, что демонстрация пистолета станет весомым аргументом. Для пущей убедительности стал стрелять в тротуарную плитку", - рассказали в пресс-службе.

Прибывшие сотрудники милиции задержали подозреваемого. К счастью, никто не пострадал.-0-