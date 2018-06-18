18 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде сын вынес отца из горящего дома, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о задымлении в жилом доме по ул. Садовой поступило вечером 17 июня. До прибытия подразделений МЧС из горящего дома был спасен мужчина. Его обнаружил сын 1996 года рождения. Мужчина лежал в комнате на полу без сознания.
Прибывшие спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Огнем повреждены стены и потолок, закопчено и повреждено имущество в жилой комнате. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении хозяина дома. -0-
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