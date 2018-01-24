24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде во время пожара в многоквартирном доме эвакуировали шесть жильцов, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме поступило от очевидцев около 4.00. Как оказалось, горела двухкомнатная квартира на четвертом этаже. К месту незамедлительно были направлены пять пожарных расчетов, а также специалисты других служб. Из расположенных выше квартир эвакуировали шесть человек.

"В горящей квартире проживали отец и сын. Мужчина 1961 года рождения самостоятельно покинул помещение и не пострадал. Сотрудниками МЧС на полу в коридоре в бессознательном состоянии был обнаружен его сын 1988 года рождения", - отметили в управлении. Пострадавший был передан медицинским работникам, с диагнозом "отравление продуктами горения" его госпитализировали.

Причиной пожара, вероятней всего, стало неосторожное курение. Огнем повреждены шкаф, кровать и тумбочка, закопчены стены и потолок в квартире.-0-