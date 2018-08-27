В Лидском и Столинском районах пожары ликвидированы

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском и Столинском районах ликвидированы природные пожары, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Торфяной пожар возле деревни Докудово (Лидский район) ликвидирован 26 августа около 19.30. Сообщение о пожаре поступило в Министерство по чрезвычайным ситуациям 21 августа в 20.50. На место были направлены пять пожарных расчетов. В тушении принимали участие работники МЧС, Лидского лесхоза и ОАО "Торфобрикетный завод "Лидский". Для ликвидации пожара было привлечено не менее 140 человек и 24 единицы техники, мониторинг ситуации проводился с помощью квадрокоптеров.

Крупное возгорание на болотистой местности рядом с деревней Ольманы Столинского района удалось ликвидировать также 26 августа. На тушении были задействованы более сотни работников лесной охраны, несколько единиц гусеничных болотоходов и авиация МЧС. Как сообщалось, возгорание было обнаружено директором Полесского лесхоза 24 августа при патрулировании местности. Вероятная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности: местность пользуется популярностью среди ягодников, источником огня могла стать незатушенная сигарета.

"В Беларуси с начала года зарегистрировано более 1,3 тыс. случаев возгорания травы и кустарника на площади 340 га, 377 лесных пожаров на 625 га и 132 торфяных на 35 га", - отметили в МЧС.-0-