18 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе мужчина выбросил на машины под окном телевизор. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В милицию обратились двое жителей Лидского района, которые сообщили о повреждении своих автомобилей. На месте были обнаружены телевизор, горшки с цветами и части мебели.

"Как оказалось, мужчина 1972 года рождения выпивал дома. В какой-то момент он решил избавиться от лишних вещей нестандартным образом и выбросил в окно", - рассказали в пресс-службе УВД.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК (хулиганство). Подозреваемому может грозить лишение свободы на срок до 3 лет.-0-