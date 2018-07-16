В Лидском районе на Немане утонула 14-летняя девочка

16 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту гибели несовершеннолетней девочки в реке Неман. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Жительница Лиды, 14-летняя девочка, 5 июля вместе со сверстниками приехала к друзьям, отдыхающим в детском оздоровительном лагере недалеко от деревни Докудово Лидского района.

"Около 13 часов дети отправились к реке Неман. Зайдя в воду, девочка попала в сильное течение, потянувшее ее за собой", - отметил Сергей Шершеневич. Несмотря на то, что вскоре течение прибило ее к берегу, а на помощь подоспели взрослые, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи приняли меры для спасения ребенку жизни, однако 15 июля она скончалась.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и родственников. Установлено, что отдыхать с друзьями она отправилась на дизель-поезде без разрешения и сопровождения родителей. Работники оздоровительного лагеря не придали значения факту появления посторонних детей на территории. В воду дети заходили в опасном месте, не разрешенном для купания.

Проверка продолжается. Проводится судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются лица, сведения которых помогут установить все обстоятельства смерти несовершеннолетней, а также причины и условия, приведшие к ней.-0-