25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе уже четвертые сутки тушат торфяной пожар, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Наталия Живолевская.

Сообщение о пожаре возле деревни Докудово 1 поступило в МЧС 21 августа в 20.50. Земли относятся к Лидскому лесхозу и ОАО "Торфобрикетный завод "Лидский". На место были незамедлительно направлены пять пожарных расчетов.

"Для ликвидации пожара привлечено 24 единицы техники и 140 человек. В тушении участвуют работники МЧС, лесхоза и торфобрикетного завода. На торфяном поле развернут мобильный пункт управления. Для мониторинга ситуации используются квадрокоптеры", - рассказала Наталия Живолевская.

Площадь торфяного поля - около 70 га. Ближайший источник воды - река Неман - находится на расстоянии 2,1 км. Населенный пункт Докудово 1 - в 2 км от места пожара. В МЧС подчеркнули, что угрозы для деревни нет. По состоянию на 20.00 24 августа, площадь пожара составляла 1,3 га. "На месте находится оперативная группа Гродненского областного управления МЧС. Причина происшествия устанавливается", - добавила Наталия Живолевская.-0-