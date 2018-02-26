26 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичах по горячим следам задержан вор-рецидивист, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию 23 февраля обратился местный житель и рассказал о краже. Неизвестный пробрался в его дом примерно с 13.40 до 22.40, разбив камнем оконное стекло. Незваный гость украл у хозяев $8 тыс. и 102 тыс. российских рублей, восемь золотых изделий, прихватил с собой и спиртные напитки. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб на общую сумму около Br20,2 тыс.

На место выбывала следственно-оперативная группа. По горячим следам правоохранители установили, что кражу совершил неработающий, ранее судимый за аналогичное преступление 34-летний житель Пинска. Мужчина задержан, часть похищенного изъята. В отношении пинчанина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-