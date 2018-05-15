В Ляховичах при ремонте квартиры нашли раритетный пистолет

15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичах во время ремонта квартиры нашли раритетный пистолет "маузер", сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Случай произошел в середине апреля.

Сотрудники РОВД установили, что квартира ранее принадлежала местному жителю 1949 года рождения. После смерти мужчины его родственники продали жилье. Новые владельцы решили сделать на балконе ремонт и обнаружили там пистолет.

Специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области установили, что это пистолет "маузер" калибра 7,65 мм образца 1934 года выпуска. Оружие пригодно для стрельбы.-0-