В Ляховичах при ремонте квартиры нашли раритетный пистолет

15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичах во время ремонта квартиры нашли раритетный пистолет "маузер", сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Случай произошел в середине апреля.
Сотрудники РОВД установили, что квартира ранее принадлежала местному жителю 1949 года рождения. После смерти мужчины его родственники продали жилье. Новые владельцы решили сделать на балконе ремонт и обнаружили там пистолет.
Специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области установили, что это пистолет "маузер" калибра 7,65 мм образца 1934 года выпуска. Оружие пригодно для стрельбы.-0-
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