5 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичах сотрудники ГАИ с погоней задержали пьяного бесправника, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

В райцентре несли дежурство сотрудники подразделения ДПС "Буг" УВД Брестского облисполкома. Около четырех часов утра 4 марта их внимание привлек автомобиль Mazda Xedos 6, который въезжал в Ляховичи со стороны Барановичей. Водителю был подан сигнал об остановке, однако он проигнорировал требования и продолжил движение, увеличив скорость. Правоохранители стали преследовать нарушителя и вскоре его настигли. Водитель попытался скрыться, но был оперативно задержан. При этом в салоне автомобиля находились еще три человека, один из которых был владельцем иномарки.

Установлено, что управлял машиной житель Ляховичей 1995 года рождения. Водитель был пьян - более 1 промилле. В отношении него составлены административные протоколы по ч.1 18.16 (вождение в состоянии опьянения) и ч.2 ст.18.19 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП. Выяснилось, что молодой человек уже неоднократно задерживался за вождение в состоянии опьянения. В последний раз это произошло в начале текущего года. В отношении него назначено судебное заседание по ч.2 ст.317-1 (вождение в состоянии опьянения, передача управления нетрезвому лицу либо отказ от прохождения освидетельствования) УК.

К административной ответственности также привлечен владелец автомобиля Mazda. Он пояснил, что пустил товарища за руль в Барановичах, но при этом не знал, что тот пьяный.

Сотрудники ГАИ продолжают проверку.-0-