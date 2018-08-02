В Ляховичах спасатели достали из реки трех аистят

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичах спасатели достали из реки Ведьма трех аистят, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

В дежурную часть РОЧС сегодня около 10.00 обратилась местная жительница. Переходя через мост, она увидела в реке ослабших птенцов аиста. По всей видимости, птицы запутались в тине и самостоятельно выбраться на сушу у них не получалось.

На место выехали сотрудники МЧС. Они достали из воды выбившихся из сил аистят и передали их в ветеринарную лечебницу. Пернатые уже оклемались, видимых повреждений у них не обнаружено.-0-

Фото газеты "Ляхавіцкі веснік"