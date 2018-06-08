В Ляховичском районе грузовик наехал на лежавшего на дороге мужчину

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе грузовик наехал на лежавшего на проезжей части мужчину, сообщили БЕЛТА в МВД.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 7 на 8 июня на дороге Р103 Клецк - Ляховичи. Житель деревни Зубелевичи за рулем УАЗа на подъезде к деревне Потаповичи не заметил лежавшего на проезжей части местного жителя. От полученных травм мужчина погиб. Он не был обозначен световозвращающими элементами.
Проводится проверка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.355 BYN
|2.363 BYN
|USD
|1.9945 BYN
|1.996 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.2242 BYN
|3.2 BYN
|3.215 BYN