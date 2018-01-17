17 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе на частном подворье сгорели 12 свиней, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Инцидент произошел сегодня ночью в деревне Зарытово в частном домовладении местного жителя 1987 года рождения. К моменту прибытия подразделений МЧС на место происшествия деревянное строение было полностью охвачено огнем. По словам хозяев, которые в этот момент были на улице, внутри сарая находились 12 свиней, в том числе 9 поросят.

Все животные погибли. Во время пожара в сарае полностью уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.-0-