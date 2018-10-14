В Ляховичском районе при пожаре на ферме спасли 167 телят

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе Брестской области при пожаре на ферме спасли 167 телят. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 13 октября около 7.30. В деревне Новоселки Ляховичского района на территории молочно-товарной фермы загорелось деревянное одноэтажное здание телятника, принадлежащее местному ОАО. Огонь уничтожил кровлю пристроенного подсобного помещения, повредил стены и внутреннюю отделку. Работники ОАО до прибытия подразделений МЧС вывели из здания фермы 167 телят в возрасте до года.

Причина пожара устанавливается.-0-