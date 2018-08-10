В Любанском районе мужчина с чулком на голове ограбил знакомую

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Уречье Любанского района мужчина с чулком на голове и носками на руках ограбил знакомую, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

По данным следствия, 8 августа через открытую дверь в квартиру 83-летней потерпевшей проник мужчина, где в ее присутствии похитил около Br336 и $200, после чего скрылся. "Установлено, что в момент проникновения в квартиру на голове мужчины был надет чулок, а на руках - носки. Как пояснил сам подозреваемый, чулок на голову он надел, чтобы его не узнала потерпевшая, с которой они ранее были знакомы, а носки на руки - чтобы не оставлять отпечатков пальцев", - рассказали в СК.

Мужчина был задержан спустя несколько часов - им оказался ранее неоднократно судимый за совершение хищений 51-летний житель Уречья. Во время личного обыска при нем была изъята часть похищенных денег.

Обстоятельства произошедшего устанавливает Любанский районный отдел Следственного комитета. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК (грабеж, совершенный с проникновением в жилище).-0-