В Любанском районе уничтожено 1,5 га дикорастущей конопли

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе милиционеры обнаружили и уничтожили 1,5 га дикорастущей конопли, сообщил БЕЛТА заместитель начальника Любанского РОВД Дмитрий Тамило.

В Беларуси с 1 июня до 15 сентября проводится специальный комплекс мероприятий "Мак". "Сотрудники милиции нацелены на выявление мест произрастания растений, из которых могут быть изготовлены наркосодержащие вещества. Речь, главным образом, идет о маке и конопле. В рамках этой работы сотрудники Любанского РОВД обнаружили участок поля 1,5 га с дикорастущей коноплей", - проинформировал он.

Технику для покоса после обращения правоохранителей направило сельскохозяйственное предприятие, за которым закреплена территория. "Милиционеры обратили внимание аграриев на то, что этому участку следует уделять внимание и в будущем, потому что дикорастущую коноплю весьма непросто вывести. Особенно с тех земель, которые должным образом не обрабатываются", - подчеркнул замначальника.

Согласно статье 16.1 КоАП Беларуси посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, - повод для привлечения к ответственности. Штрафы могут достигать 20 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).-0-