В лобовом столкновении легковушек в Дятловском районе пострадали два водителя

12 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лобовом столкновении легковушек в Дятловском районе пострадали два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП, произошедшего сегодня на автодороге Зельва-Деречин-Медвиновичи. Около 9 часов утра здесь лоб в лоб столкнулись "Ситроен" и "Фольксваген".

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

"По предварительной информации, 35-летняя водитель "Ситроена" выбрала скорость без учета состояния проезжей части. Машину занесло, придать ей безопасную траекторию не удалось", - рассказали в ГАИ. "Ситроен" оказался на встречной полосе, где и произошло столкновение. От удара "Фольксваген", которым управлял 35-летний мужчина, вылетел в кювет.

Водителей машин с травмами доставили в Дятловскую ЦРБ.-0-