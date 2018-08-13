В лобовом столкновении микроавтобусов в Ивьевском районе пострадали 7 человек

13 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лобовом столкновении микроавтобусов на трассе М6 пострадали 7 человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды областного управления ГАИ.
На трассе Минск-Гродно в Ивьевском районе столкнулись два микроавтобуса "Фольксваген". По предварительной информации, водитель одного из них выехал на встречную полосу.
"Авария произошла вечером 12 августа. По имеющейся на данный момент информации, пострадали в столкновении 7 человек", - отметили в ГАИ региона.
Там подчеркнули, что обстоятельства ДТП, физическое состояние водителей на момент аварии устанавливаются.-0-
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